Logo após a estreia. Avariou mais uma esquadra móvel da PSP do Porto

Ambas as viaturas tiveram que ser rebocadas para as oficinas da PSP, e sabe-se que as duas avarias foram provocadas por uma falha de energia.



Um terceiro veículo foi colocado entretanto nas ruas do Porto, para receber as queixas dos cidadãos.



As carrinhas utilizadas neste novo projeto de policiamento, no Porto e em Lisboa, já estão em circulação há 24 anos.