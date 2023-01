Lojistas afetados pelas enxurradas no Porto pedem apoios para enfrentar os prejuízos

Foto: Rui Manuel Farinha - Lusa

A autarquia ainda não terminou o levantamento e diz que as indemnizações vão ter de ser avaliadas. Esta manhã, as esplanadas já estiveram abertas, mas ainda há estabelecimentos com trabalhos de limpeza.