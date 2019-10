Lorenzo. Ondas destruíram molhe, edifícios e infraestruturas da autoridade marítima e embarcações

O furacão Lorenzo deixou um rasto de destruição, especialmente na Ilha das Flores. O porto das Lages foi a infraestrutura mais afetada, pelas ondas de quase 15 metros.



As populações respeitaram e cumpriram todas as regras de segurança e as indicações das autoridades. No entanto, ficaram desalojadas sete pessoas, registaram-se 23 ocorrências e queda de centenas de árvores.



Os estragos vão ser avaliados esta quinta-feira por Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto da Economia, e Nelson Sousa, ministro do Planeamento, que se vão juntar ao Presidente do Governo Regional dos Açores.