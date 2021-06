Loulé. Autarca confirma contágios na comunidade educativa

O autarca de Loulé lamenta a subida de casos logo nesta altura tão importante para a economia do Algarve.



Vítor Aleixo, presidente da câmara de Loulé, tem receio de novas restrições no Algarve, que é nesta altura a região do país com a mais alta taxa de incidência de Covid-19.