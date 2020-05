Loulé. Estado de calamidade e sol não levaram a enchente nas ruas

Foi o que observou a repórter da RTP, Helena Figueiras, no primeiro dia do estado de calamidade, apesar do sol e das temperaturas a convidar a sair de casa.



Quem sai procura sobretudo percursos alternativos, de bicicleta, o que leva as autoridades de segurança a optar por patrulhas também diferentes, por exemplo a cavalo.