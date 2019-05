Loures não consegue realojar 37 pessoas que ficaram sem casa

Bernardino Soares esteve esta manhã no quartel dos Bombeiros de Sacavém, onde as famílias desalojadas têm passado as noites.



O autarca afirma que a responsabilidade é do Estado, proprietário do terreno, e acrescenta que o município tem mais de mil pessoas em lista de espera para as habitações sociais.



Neste caso, são 37 pessoas, 20 adultos e 17 crianças, que ficaram sem casa.



Bernardino Soares sublinha todavia que estas pessoas não podem continuar a viver assim.