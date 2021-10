LPCC apela a donativos no peditório nacional em curso

O peditório visa sobretudo apoiar as vítimas de cancro e as suas famílias.



Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte, lembrou este sábado as consequências dos confinamentos decretados devido à pandemia de Covid-19, nomeadamente o atraso dos diagnósticos.