Luanda Leaks. PJ tem disco rígido de Rui Pinto com informação encriptada

De acordo com Teixeira da Mota, os discos rígidos que estão na posse da PJ "estão à ordem do processo e estão encriptados", dando a entender que o seu conteúdo ainda não foi desbloqueado."Até este momento as autoridades portuguesas só pediram a Rui Pinto para desencriptar para o poderem acusar deQuestionado sobre o porquê de só agora Rui Pinto ter assumido que era o denunciante dos Luanda Leaks, Francisco Teixeira da Mota começou por explicar que"Esta já lá estaria em grande parte, mas ao longo de um ano este consórcio de jornalistas teve que trabalhar esta informação. Isto é um trabalho que levou um ano e tal e estava completamente fora do controlo de Rui Pinto. A partir do momento em que entregou não teve mais nenhuma intervenção".Francisco Teixeira da Mota nega a ideia de que o momento do anúncio foi uma estratégia da defesa porque a informação agora revelada poderia ter saído "há três meses como daqui a três meses".Admite, no entanto, que "isto representa para a defesa alguma forma de confirmação pública do mérito do trabalho de Rui Pinto".À RTP, o advogado disse ainda queEle entregou um disco rígido, com muita informação, que sabia que era grave, que revelava factos criminosos, mas não tinha noção exatamente daquilo que veio a aparecer".

"Ele ficou satisfeito por ver que aquilo que tinha entregue representava a denúncia de factos muito graves tanto em Angola como em Portugal e que desmascarou aquilo que é uma rede de cumplicidades muito grande, que não é só da família dos Santos, é todo o resto que está à volta e isso (Rui Pinto) considera extremamente positivo. Nesse aspeto estava satisfeito."







"Rui Pinto foi uma pessoa extremamente corajosa e forte", disse ainda Teixeira da Mota à RTP. "Não tenho dúvida nenhuma que é um denunciante e que para muita gente, suponho em Angola mas mesmo cá, não deixa de ser um herói independentemente de ter praticado factos mais ou menos lícitos".