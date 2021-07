Luís Filipe Vieira tem 20 dias para pagar três milhões de euros

Mesmo que pague a caução, a medida de coação será reavaliada.



A partir de agora está proibido de contactar por qualquer meio com os restantes arguidos, com exceção do filho, Tiago Vieira. Está também impedido de contactar com qualquer funcionário do Novo Banco e da SAD do Benfica. Por fim, fica impedido de se ausentar do território nacional.



O advogado de Luís Filipe Viera considera as medidas excessivas porque não vê nos autos indícios de qualquer crime.