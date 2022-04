Luís Montenegro é candidato à liderança do PSD

Numa curta mensagem de vinte segundos, Luís Montenegro deixa quatro palavras que considera decisivas para o futuro do PSD: "Energia, convicção, unidade, responsabilidade. Este é o nosso futuro".



"Bem-vindos à página 'Acreditar', um espaço de todos, onde vamos discutir o futuro de Portugal. E vamos fazê-lo a partir do PSD, um PSD, renovado, empenhado e mobilizado", afirma numa alusão a página da candidatura no Facebook.



O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro apresenta esta quarta-feira publicamente a sua candidatura à liderança do partido, cerca de uma semana depois de ter confirmado que disputará as eleições diretas de 28 de maio.



A apresentação está marcada para as 11h00, na sede nacional do PSD, em Lisboa.





Joaquim Miranda Sarmento, atual dirigente de Rui Rio, irá coordenar a sua moção de estratégia global.



O economista, que se estreou como deputado na semana passada, é presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, vogal da Comissão Política e, por inerência, também da Comissão Permanente, o núcleo mais restrito da direção.



Esta será a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD, depois de ter disputado a presidência do partido em janeiro de 2020, perdendo para o atual presidente, Rui Rio.



Luís Montenegro é, por enquanto, o único candidato assumido à presidência do PSD, mas o antigo primeiro vice-presidente Jorge Moreira da Silva também deverá entrar na corrida, tendo marcado uma declaração pública para 14 de abril, depois de concluir um trabalho anual na OCDE, organização da qual é diretor da Cooperação para o Desenvolvimento.