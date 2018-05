Luís Neves será o novo diretor da Polícia Judiciária

RTP15 Mai, 2018, 15:13 | País

“Considerando o largo tempo que desempenhou aquelas funções, muitas vezes com sacrifício para os seus legítimos interesses pessoais e da sua família, entendeu o Dr. Almeida Rodrigues, ter chegado o momento de deixar aquele cargo, pelo que solicitou a não renovação da sua comissão de serviço”, revela uma nota enviada pelo Ministério da Justiça.



Almeida Rodrigues cessará funções no dia 15 de junho. O Ministério tutelado por Francisca Van Dunem elogia o trabalho de Almeida Rodrigues, o dirigente máximo da Polícia Judiciária que mais tempo permaneceu em funções.



Era Diretor Nacional da PJ desde 9 de maio de 2008, tendo exercido anteriormente o cargo de Diretor Nacional Adjunto. Foram 12 anos como dirigente de topo da polícia.



“Demonstrou elevadas qualidades e capacidades profissionais e pessoais na liderança daquela Polícia, sendo de destacar a sua absoluta lealdade e disponibilidade para o cumprimento da missão e o seu indissolúvel compromisso com a prossecução do interesse público”, pode ler-se na nota de imprensa em que o Ministério elogia o trabalho e a dedicação do diretor cessante.



O Governo reitera que a opção de escolher profissionais da própria PJ para a chefia da instituição.



Para o cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária, foi indicado Luís Neves, até ao momento Diretor da Unidade Nacional de Contra Terrorismo. Em 2007 tinha sido nomeado diretor da Direção Central de Combate ao Banditismo e desde 2009 que assume o comado da Unidade Nacional de Contra Terrorismo.