Lusa volta a ser alvo de mais um ataque informático

A Lusa foi alvo de mais um ataque informático que afetou o serviço durante várias horas. A Direção de Informação da agência de notícias revelou que o ataque causou indisponibilidade no serviço interno e externo. No ataque do dia 14 a administração admitiu uma continuada instabilidade do serviço e participou o caso às autoridades.