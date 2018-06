Luta dos professores prossegue

A FENPROF desenrolou uma faixa à porta do Ministério da Educação. A faixa pedia que não seja apagado o tempo de serviço dos professores.



O recado foi pendurado de forma bem visível em frente ao Ministério da Educação.



Na conferência de imprensa improvisada junto ao Ministério, Mário Nogueira relembrou que as 10 estruturas sindicais de professores juntaram-se, e ameaçaram já com greves também para Julho, Setembro e para o arranque das aulas em Outubro.



Os 600 milhões de euros que o governo contabiliza como custos com o descongelamento das carreiras são um número por explicar.Contas



A Fenprof tem estado a negociar os horários, e o problema do envelhecimento dos docentes. Quanto ao tempo de serviço - os 2 anos, 9 meses e 18 dias que o governo quer descongelar - não interessa aos professores.



Entretanto, os funcionários judiciais, guardas prisionais, polícias e profissionais da GNR juntam-se aos professores a exigir a contagem dos nove anos de carreira que foram congelados.



Apesar desta semana difícil, os professores dizem que ainda é tempo de negociar.