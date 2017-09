Mação insatisfeita com relatório da Proteção Civil apresenta queixa à Inspeção-Geral da Administração Interna

RTP14 Set, 2017, 09:40 | País

Para o presidente da autarquia, o relatório “é muito pouco minucioso” e “claramente insatisfatório”. “Não dá conta das decisões que foram tomadas, quem tomou as decisões, que justificação é que tiveram para as mesmas acontecerem, não tem a fita do tempo pormenorizada conforme devia ter”, justificou em declarações à TSF.



Para Vasco Estrela, - eleito e candidato às autárquicas pelas listas do PSD – “há um conjunto de explicações que têm de ser dadas por quem de direito”, nomeadamente pelo comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

"Muito incompleto, pouco detalhado"

As críticas da autarquia de Mação à ação da Proteção Civil tinham começado ainda durante o incêndio que lavrou naquele concelho entre os dias 23 e 27 de julho. O fogo consumiu cerca de 18 mil hectares, tendo destruído total ou parcialmente 14 casas de primeira habitação. Trinta aldeias foram evacuadas, inúmeros palheiros, viaturas e barracões foram destruídos. Na sequência deste fogo, o presidente da autarquia tinha exigido acesso ao relatório da Proteção Civil, o que lhe foi agora condedido.No relatório à ação das autoridades no combate, a Proteção Civil justifica as dificuldades com a dispersão de meios por outras ocorrências na região. O documento indica que, para além do fogo de Mação, foram registadas 108 fogos, dos quais 17 foram registados no distrito de Castelo Branco e adjacentes.“Deste facto, resulta pelas necessidades de resposta operacional uma dificuldade maior no reforço das operações de combate por parte daqueles que se encontravam mais próximo do local, levando por isso a consequente dispersão de meios de socorro”, refere o relatório a que a agência Lusa teve acesso.A Proteção Civil justifica ainda as dificuldades com um quadro meteorológico “extremamente agressivo para o combate ao incêndio”. O fogo teve, desde o princípio, uma propagação “muito elevada, com desenvolvimento de grande intensidade das frentes de incêndio, potenciado pelo vento forte e pelo tipo de combustíveis existentes”.Para o presidente da câmara de Mação, o relatório “é um conjunto muito incompleto, pouco detalhado, sem referência a quem tomou as decisões em cada momento relativamente às movimentações operacionais no terreno”.“Não podem arder 18 mil hectares sem que sejam apuradas todas as responsabilidades e este relatório não satisfaz, não indica quem tomou determinadas decisões sobre uma cada vez mais evidente retirada de meios de Mação, sobre quem os posicionou e porque motivos”, justifica Vasco Estrela à Lusa.Perante esta avaliação ao relatório, a assembleia municipal de Mação decidiu avançar com uma participação à Inspeção-Geral da Administração Interna para que que seja “uma entidade independente a explicar tudo o que se passou”.O relatório da Proteção Civil destaca ainda que “a coordenação política e institucional terá sido feita caso a caso pelo presidente da Câmara Municipal de Mação, dado que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, por não existir, não podia ser ativado”.A esse respeito, Vasco Estrela justifica que o Plano Municipal de Emergência de Proteção existe mas que não está atualizado. Alega que “no incêndio o mesmo nunca foi pedido ao município e “tudo funcionou sem ele”.c/ Lusa