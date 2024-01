Macas retidas 17 horas em hospitais. Liga dos Bombeiros rejeita deixar população sem socorro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, vincou em entrevista à RTP que o facto de as macas e as ambulâncias ficarem retidas longas horas nos hospitais vem tirar capacidade às corporações de bombeiros de prestar serviço nas suas áreas de serviço. "Não podemos deixar as populações sem socorro", reitera o responsável, dizendo que a eventual cobrança de um valor aos hospitais por terem macas retidas mais do que uma hora pode obrigar a uma reflexão profunda e a uma alteração do sistema.