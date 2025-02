Macron em Portugal para reforçar cooperação bilateral

Além do aprofundamento das relações humanas, económicas e culturais entre a França e Portugal, em destaque está a assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre a França e Portugal.



Durante a visita, Macron reúne-se com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com quem abordará questões relacionadas com a Europa em termos de segurança e defesa, bem como o acelerar da competitividade e investimento.



O chefe de Estado francês será também recebido numa sessão solene na Assembleia da República, antes de, no veleiro Santa Maria Manuela, acostado no Cais do Adamastor, receber de Portugal os poderes para a realização da terceira edição da Conferência da ONU sobre o Oceano (a segunda ocorreu em Lisboa em 2022), que decorrerá entre 9 e 13 de junho deste ano em Nice (sul de França).



Depois, acontecerá um diálogo entre Macron e o presidente da Câmara de Lisboa e antigo Comissário Europeu para a Investigação e Inovação, Carlos Moedas, no Beato Innovation District, um dos maiores centros de inovação e empreendedorismo da Europa, com a participação de atores franco-portugueses da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA), como a Station F (centro de startups francês), na sequência da Cimeira de Ação sobre IA em Paris no início do mês.



No segundo dia, na deslocação do chefe de Estado francês ao Porto para se encontrar com o primeiro-ministro, deverá ser assinada cerca de uma dúzia de acordos bilaterais, incluindo “um acordo de amizade, um acordo de cooperação franco-portuguesa e uma carta de intenções no domínio do armamento.



Também serão assinados acordos de cooperação cultural, científica e técnica, polícia e coprodução cinematográfica, e um plano de ação a favor do ensino superior, da ciência e da inovação.