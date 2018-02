Madeira aciona medidas de proteção aos sem-abrigo devido a baixas temperaturas

Lusa05 Fev, 2018, 19:59 | País

Uma nota divulgada pela secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais da Madeira refere que as previsões climatéricas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o concelho do Funchal apontam para temperaturas mínimas de 11 graus e máxima de 16.

Por isso, "através do Instituto de Segurança Social da Madeira acionou algumas medidas de proteção para situações de emergência social destinadas às pessoas em situação de sem-abrigo".

Entre estas medidas enuncia a distribuição de cobertores e outros agasalhos ao abrigo da cooperação com a Associação Protetora dos Pobres.

Também aponta que será efetuado o encaminhamento e acolhimento noturno destas pessoas naquela associação "em espaço adaptado para estas circunstâncias" a partir de terça-feira e até dia 10 de fevereiro, estando equacionado "em complemento com a distribuição de refeições e bebidas quentes".

Conclui que a Linha de Emergência Social (144) estará em funcionamento durante 24 horas, "atenta ao apoio ou encaminhamento de situações de emergência que se revelem necessárias".

No final de 2017, as autoridades da Madeira tinham referenciadas cerca de meia centena de pessoas nesta situação nesta região.