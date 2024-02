O líder do Grupo AFA está a ser ouvido pelo juiz de instrução criminal desde a última sexta-feira.



O advogado diz que o cliente está a colaborar mas que a prova é escassa e por isso acredita que não haverá lugar à prisão preventiva.



Os três arguidos do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira estão detidos faz hoje 12 dias.



E ainda falta ouvir o ex-autarca do Funchal, Pedro Calado.