Madeira com mais 14 novos casos e um total de 204 ativos

"Hoje há 14 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 554 casos confirmados de covid-19 no território regional", informa o boletim epidemiológico emitido pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).

No mesmo documento, pode ler-se que, destes casos, cinco são importados (dois provenientes da Polónia, um da Alemanha, um da República Checa e um da Suíça) e nove são de transmissão local.

O IASAÚDE acrescenta estas situações hoje confirmadas "estão associadas a contactos próximos de casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde".

"Entre estes casos, salienta-se a existência de dois profissionais de saúde, com atividade no setor privado, na área da medicina dentária, e um jovem estudante de uma estabelecimento de ensino no concelho de Santa Cruz", tendo a escola ativado o respetivo plano de contingência, indica.

A autoridade de saúde também refere que, "no contexto da investigação epidemiológica dos restantes casos positivos anteriormente identificados, os testes de covid-19 estão em curso, sem que, até ao momento, tenham sido identificados outros casos positivos" no arquipélago.

"São 204 os casos ativos, dos quais 143 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 61 são de transmissão local", complementa a autoridade regional de saúde.

Destes, 123 são cidadãos não-residentes e 81 são residentes na região.

Ainda sobre os casos ativos no arquipélago, o IASAÚDE destaca que 76 estão a cumprir isolamento num hotel, 125 encontram-se em alojamento próprio, existindo três pessoas internadas na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital do Funchal.

Outro aspeto apontado no boletim são as "61 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde", mencionando que sete foram identificadas na operação de rastreio do aeroporto e outras 54 estão "relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24", cujas investigações epidemiológicas estão a decorrer.

"À data, 487 contactos de casos positivos estão em vigilância pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região", salienta o instituto.

No documento, é ainda referido que "11.198 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe".

A autoridade regional de saúde anuncia que hoje há ainda a registar "mais seis casos recuperados", totalizando a região 348 pessoas curadas.

A Madeira regista até ao momento dois óbitos associados à covid-19, recorda.

"Até ao dia 10 de novembro, foram contabilizadas na Madeira 2.014 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", realça.

Sobre a realização de testes de despiste efetuados, enfatiza que, na operação de rastreio montada nos portos e aeroportos da Madeira e Porto Santo, tendo como alvo os viajantes que chegam à região, foram efetuadas 104.643 colheitas até às 17:30 de hoje.

Por seu turno, no laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foram processadas 161.836 amostras.