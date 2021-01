Madeira com recolher obrigatório este fim de semana

As medidas, que se aplicam também no próximo fim de semana, foram anunciadas pelo Governo madeirense na quinta-feira e têm como objetivo tentar conter a disseminação da covid-19 no arquipélago.Neste e no próximo fim de semana, está interdita a circulação na via pública entre as 18h00 e as 5h00 do dia seguinte.Além disso,Também os "take-aways" e as entregas ao domicílio são proibidas a partir das 18h00.O Governo de coligação PSD/CDS-PP justificou estas medidas pelo facto de a Madeira ter tido um "aumento substancial de casos de covd-19 na última semana, atingindo uma média diária de cerca de 100 casos".Em comunicado, a Diocese do Funchal também fez saber que "não poderão ser celebradas missas depois das 17h00" nestes dois fins de semana e que os lugares de culto vão estar encerrados durante o período de confinamento.





De acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 91 casos de covid-19, elevando o total de infeções ativas para 1.082.Aquele arquipélago soma assim um total de 2.470 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.370 casos recuperados e 18 óbitos.