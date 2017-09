Madeira com risco `muito elevado` de exposição à radiação UV

Lusa22 Set, 2017, 07:15 | País

De acordo com o Instituto, todas as regiões do continente estão com risco `elevado`, com exceção de Braga e Viana do Castelo bem como o arquipélago dos Açores, que estão com níveis `moderados`.

Para as regiões com risco `muito elevado` e `elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

No caso de risco `moderado` são aconselhados óculos de Sol e protetor solar.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, em especial nas regiões montanhosas, vento fraco, soprando moderado do quadrante norte no litoral oeste até final da tarde e nas terras altas até ao meio da manhã e para o final do dia e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No continente, as temperaturas mínimas vão variar entre os 10 graus Celsius (Guarda, Bragança e Braga) e os 16 (em Faro) e as máximas entre 23 (Porto, Viana do castelo e Leiria) e os 30 (em Santarém).

Na Madeira, prevê-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas e até ao início da manhã e vento moderado de nordeste.

No Funchal as temperaturas vão variar entre 21 e 27 graus celsius.

Para os Açores prevê-se céu muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros que poderão ser fortes, possibilidade de trovoadas e vento sudoeste muito fresco a forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.

Em Ponta Delgada (ilha de São Miguel) as temperaturas vão oscilar entre 20 e 25 graus, em Angra do Heroísmo (Terceira) entre 20 e 26 e em Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) entre 21 e 25.