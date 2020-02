Madeira. Diretores do Serviço Regional de Saúde rejeitam nova liderança

Foto: Reuters

Na Madeira, depois de os 33 diretores de serviço e coordenadores do Serviço Regional de saúde apresentarem a demissão em bloco, admitem agora voltar atrás, mas com uma condição: “Mário Pereira não pode tomar posse como diretor clínico”.