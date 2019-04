Madeira. Doze feridos transferidos para a Alemanha

Foto: Homem Gouveia, Lusa

A primeira ambulância partiu às 08h42. Um a um, todos os 12 cidadãos alemães feridos no acidente da Madeira, embarcaram de regresso a casa num avião hospital.





A operação começou cedo num ritual que se foi repetindo com uma cadência de cerca de 10 minutos entre a partida das ambulâncias a operação envolveu o Serviço de Saúde da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil e equipas médicas locais e alemãs.



A PSP escoltou a deslocação de cerca de 20 minutos entre o Hospital Central do Funchal e o aeroporto internacional da Madeira.



ÀS 10h45 toda a operação de transferência dos 12 feridos alemães estava concluída.



Por motivos clínicos só uma turista alemã, vítima do acidente, permanece no Hospital Nélio Mendonça. No hospital estão ainda - a guia e o motorista - as duas vítimas portuguesas do acidente.





Falta a trasladação dos corpos dos 29 turistas alemães - uma operação ainda sem data marcada mas que a embaixada alemã espera desbloquear em breve.