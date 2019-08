Madeira em luto regional na sexta-feira pela morte de Emanuel Rodrigues

Lusa20 Ago, 2019, 11:52 | País

"Considerando o falecimento do dr. Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues, primeiro presidente da Assembleia Regional da Madeira e presidente do mesmo órgão próprio da região entre 1976 e 1984, o Conselho do Governo [...] resolveu decretar luto regional no dia 23 de agosto", refere uma nota enviada às redações.

Nesse dia, continua a nota, "a bandeira da região deve ser colocada a meia haste em todos os serviços públicos regionais e nas entidades do Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira".

Emanuel Nascimento dos Santos Rodrigues nasceu em Machico, na zona leste da ilha da Madeira, em 25 de dezembro de 1943, e morreu na segunda-feira, em Lisboa, com 75 anos, vítima de doença prolongada.

Foi deputado pelo PSD à Assembleia Constituinte, entre 1975 e 1976, e participou na aprovação da primeira Constituição depois do 25 de Abril.

Foi presidente do parlamento regional entre 1976 e 1984, tendo dedicando-se depois à advocacia.