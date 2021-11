Madeira estima receber em dezembro 7.500 doses para vacinar crianças

Apesar de ainda não ter sido divulgado o parecer da Agência Europeia do Medicamento sobre a vacinação para estas faixas etárias, inicialmente previsto para hoje, o governante reafirmou, em conferência de imprensa, que a região está preparada para vacinar as 14.715 crianças com idades entre os 5 e os 11 anos.

"Nesse sentido, e enquanto esperamos, a primeira remessa das vacinas, fruto da primeira reunião que tive esta manhã com o coronel Penha e ontem [terça-feira] com o secretário de Estado adjunto para a Saúde, a primeira remessa de vacinas para Portugal, para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos, chegará a Portugal em 20 de dezembro e serão cerca de 300 mil doses", adiantou, acrescentando que 7.500 doses são para a Madeira.

"A chegada das vacinas está prevista para o dia 20 de dezembro. Se chegarem à Madeira dois dias depois, se a logística permitir que isso seja uma realidade, nós estamos em condições, com as 7.500 primeiras doses, de vacinar 50% dessa população", garantiu.

Pedro Ramos explicou que as vacinas para as crianças serão da Pfizer, têm uma dosagem diferente das dos adultos e as duas doses vão ser administradas com um intervalo de 21 dias.

O secretário regional apelou também para que os pais levem as crianças - "um reservatório da doença" - a tomar a vacina, argumentando que "entidades internacionais e especialistas estão a recomendar" a vacinação deste grupo etário e "finalmente começam a chegar a consenso".