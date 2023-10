Madeira. Fogo no concelho da Calheta obriga a evacuação de hotel

Dezasseis bombeiros apoiados por seis viaturas combatem um incêndio que deflagrou por volta das 18h00 no concelho da Calheta, na Madeira, que obrigou à evacuação de uma unidade hoteleira, indicou o presidente da autarquia, Carlos Teles.





À RTP, as autoridades confirmaram que o incêndio não está ainda controlado e que se suspeita que tenha sido fogo posto.







Segundo o autarca, o fogo teve início no sítio do Lombo da Rocha, na freguesia dos Prazeres, município da Calheta, numa zona residencial, e “estendeu-se depois para os arredores do Hotel Jardim Atlântico” que terá sido evacuado pelas 20h00.



Os cerca de 120 hóspedes do hotel foram encaminhados para o pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres, informou ainda o autarca, adiantando que se for necessário pernoitarão naquele local.





No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Municipais de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Câmara da Calheta, acrescentou.



O arquipélago da Madeira encontra-se em alerta laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, situação que se prolonga até às 18h00 de sábado.



C/Lusa