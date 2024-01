Madeira. Interrogatórios ainda não começaram

Durante a manhã os advogados tiveram acesso a documentação adicional que se encontra em 30 caixotes com informação recolhida nas buscas.



Por volta das 16h00, no Campus de Justiça em Lisboa, o juiz deu início à leitura dos factos imputados aos arguidos.



Os suspeitos deverão começar a ser ouvidos amanhã, uma semana depois de terem sido detidos.



Custódio Correia, empresário de Braga, deverá ser o primeiro a ser interrogado.



Seguir-se-á a inquirição de Avelino Farinha, o homem forte do grupo AFA.



O agora ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, deverá ser ouvido por último.