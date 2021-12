Madeira já vacinou 85% da população residente

"Até ao dia 05 de dezembro foram administradas na Região Autónoma da Madeira 436.878 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020", refere o boletim da DRS, adiantando que os dados obtidos através da plataforma nacional de registos e gestão de vacinas (VACINAS) sinalizam 85% da população com a vacinação completa e 87% com a vacinação iniciada.

Do total de vacinas administradas no arquipélago, 216.978 correspondem à primeira dose, 209.937 a doses de vacinação completa e 36.293 a doses de reforço.

"A taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos é superior na 99% e entre os residentes com idade entre os 12 e os 17 anos a taxa de cobertura é superior a 82%", informa a DRS.

A autoridade regional indica ainda que se observa uma "distribuição homogénea" da população vacinada pelos 11 concelhos do arquipélago, superior a 84% de vacinação completa, com exceção dos municípios de Câmara de Lobos (zona oeste) e Santa Cruz (zona leste), que registam 80%.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, a Região Autónoma da Madeira, com cerca de 251 mil habitantes, sinaliza 794 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, com 23 doentes hospitalizados, num total de 14.541 confirmados desde o início da pandemia.

O arquipélago contabiliza também um total de 117 óbitos associados à covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 5.278.777 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,22 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.610 pessoas e foram contabilizados 1.181.294 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.