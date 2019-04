Madeira. Maioria das vítimas não tinha o cinto de segurança

Foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e o cenário que encontrou leva o coordenador do serviço de Emergência Médica da Madeira a lançar a suspeita: nos primeiros momentos do socorro depressa se percebe que os turistas não usariam o cinto de segurança.



Dos 28 feridos que deram entrada no hospital do Funchal, onze já tiveram alta.



O ministro dos Negócios estrangeiros alemão veio à Madeira prestar homenagem e também apoio às vítimas. Em conjunto com Augusto Santos Silva, depositou uma coroa de flores no local do acidente. Seguiram depois para o hospital para acompanhar o estado dos feridos.



O chefe da diplomacia alemã adiantou que o objectivo é levar alguns feridos de volta para a Alemanha. Esta manhã a equipa de médicos e psicólogos alemães regressou ao hospital do Funchal para avaliar essa possibilidade.



O avião de resgate médico tem 6 postos de cuidados intensivos e lugar para 44 pacientes que podem ser transportados deitados. Os restantes turistas que tiveram alta ou não ficaram feridos vão poder regressar à Alemanha num avião enviado pelo operador turístico.



Em simultâneo decorre o longo e difícil processo de identificação dos corpos. Chegaram a surgir suspeitas de que entre as vítimas mortais podiam estar portugueses, uma informação não confirmada pelo Governo.