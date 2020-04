Madeira mantém 85 casos de infeção, 20 já recuperaram

"Hoje temos mais sete casos recuperados", disse Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, em videoconferência, no Funchal, indicando que, no total, 20 doentes já estão curados.

Dos 65 casos que se mantém ativos, apenas três doentes estão hospitalizados e mantêm o seu estado: um permanece na unidade de cuidados intensivos e dois na unidade de internamento geral dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal.

"Em relação aos [sete] novos casos recuperados, distribuem-se por quatro concelhos: quatro deles nos concelhos do Funchal, um no concelho de Câmara de Lobos, um no concelho da Ponta do Sol e um no concelho de Santa Cruz", esclareceu Bruna Gouveia.

A responsável referiu, por outro lado, que foram sinalizados 205 contactos relacionados com a cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, onde foi instalada uma cerca sanitária, em vigor por um período de 15 dias (até 03 de maio).

"Foram já feitos vários testes, dos quais 27 foram positivos, 85 foram negativos. Cinco testes foram inconclusivos e temos 88 contactos que estão neste momento a ser avaliados e serão testados também", disse Bruna Gouveia.

Vinte e dois doentes relacionados com esta cadeira de transmissão, com origem no bairro social Nova Cidade, perto do centro da freguesia, serão transferidos até ao final da noite de hoje para um hotel no Cabo Girão, nas zonas altas de Câmara de Lobos, por motivos de segurança e isolamento.

"Em relação ao total de casos suspeitos estudados até ao momento na região autónoma, perfazemos hoje 789 e destes 632 foram excluídos com teste negativo", afirmou Bruna Gouveia, sublinhando que 72 casos aguardam resultado.

A responsável indicou ainda que já foram processadas 2.189 amostras para teste à covid-19, num universo de 267.785 habitantes no arquipélago (Censos 2011), incluído vários grupos específicos, entre doentes, pessoas em quarenta em unidades hoteleiras, residentes em lares de idosos e profissionais de saúde.

Nesta testagem, estão também incluídos 20 elementos do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, conforme divulgou hoje o Diário de Notícias da Madeira, situação que o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, classificou como uma medida de segurança.

"Seria de uma grande irresponsabilidade se fossemos os primeiros a fazer os testes, porque temos uma política de atuação para realizar testes", disse na videoconferência, vincando, no entanto, que decorrido um mês e meio sobre as medidas de contenção da pandemia, tornou-se necessário testar os elementos do executivo.

"Temos de continuar a governar e temos de saber se estamos seguros e se aqueles que estão à nossa volta se podem sentir seguros connosco", afirmou, sublinhando que ainda não são conhecidos os resultados dos testes.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.