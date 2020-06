Madeira mantém dois casos ativos e 90 recuperados

"A região regista um total de 90 casos recuperados e dois casos ativos", diz o boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde do arquipélago da Madeira.

No mesmo documento, o IASAUDE menciona que "os casos ativos, diagnosticados na terceira semana de junho, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares".

A informação refere que, até 24 de junho, a região contabilizou 1.546 notificações de casos suspeitos de covid-19, tendo sido confirmadas 92 situações.

"No total, são 1.132 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 360 pessoas em vigilância ativa e 772 em auto vigilância", pode ler-se na nota do IASAUDE.

Também indica que a Linha SRS24 (800 24 24 20) recebeu até à data 8.823 contactos.

No que diz respeito à realização de testes de despiste, anuncia que o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde processou um total de 21.740 amostras, envolvendo 19.441 utentes.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.549 pessoas das 40.415 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.