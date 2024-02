Madeira. Ministério Público pede prisão preventiva para os três arguidos

Segundo a defesa de Farinha, o advogado de um dos arguidos já contestou a decisão e os restantes também vão fazê-lo.





Depois da conclusão dos interrogatórios, na quinta-feira, as diligências foram retomadas esta manhã, com a promoção do Ministério Publico.Seguem-se as alegações da defesa, que vão contestar este pedido agora formulado.Caberá depois ao juiz de instrução criminal determinar as medidas de coação, o que poderá acontecer ainda durante o dia de hoje.

O ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia, estão detidos há 17 dias.







No âmbito deste processo, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido e acabou por renunciar ao cargo, o que levou à queda do executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.