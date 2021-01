Madeira novamente com registo máximo de 110 novos casos

Segundo este organismo de saúde pública, a região registou igualmente 31 casos recuperados, passando a contabilizar 1.295 recuperações e mantendo os 16 óbitos que já tinha.

Dos 110 novos casos, sete são importados e 103 de transmissão local, indicou a DRS.

Os sete casos importados distribuem-se por quatro do Reino Unido, um de França, um de África do Sul e um da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Entre os de transmissão local, figuram seis profissionais do setor da Educação identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de ensino no concelho de Câmara de Lobos.

A Madeira passa a ter 991 casos ativos, sendo 176 importados e 815 de transmissão local.

De acordo com a DRS, 39 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 904 em alojamento próprio e 48 encontram-se internadas (42 na Unidade Polivalente e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

Este organismo revela ainda existir 269 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde.

Relativamente aos testes antigénio para despiste da covid-19 realizadas na região, a DRS adianta que já foram efetuados 2.580 testes a pessoal docente e não docente.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 87, 3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.377 pessoas dos 446.606 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuham, uma cidade do centro da China.