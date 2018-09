Madeira pede corredor humanitário para emigrantes na Venezuela

RTP23 Set, 2018, 21:57 / atualizado em 23 Set, 2018, 22:01 | País

Na semana em que foi notícia a detenção de mais de 30 gerentes de cadeias portuguesas de supermercados pelo governo de Caracas, as autoridades portuguesas não escondem a preocupação com a situação vivida pelos emigrantes.



Agora é a vez de Miguel Albuquerque, presidente do Governo regional da Madeira, que veio defender este domingo a criação de um corredor humanitário “para mandar apoios para a Venezuela”.



O líder regional reconhece, no entanto, que se trata de “uma ação muito difícil de concretizar”, uma vez que os bens poderiam acabar por ser “desviados para o mercado negro”, disse.



A Venezuela reúne a segunda maior comunidade de emigrantes portugueses na América Latina, muitos deles oriundos da região autónoma da Madeira.







Os números oficiais são incertos, mas as estimativas apontam para a saída de cerca de 10.000 portugueses e lusodescendentes daquele país nos últimos dois anos. No entanto, mais de 500.000 continuam a residir na Venezuela.

Penas de prisão de dois a dez anos





Estes portugueses fazem parte do grupo de 34 gerentes das redes de supermercados Central Madeirense ao Excelsior Gama detidos na última semana.







Segundo a Lei Orgânica de Preços Justos da Venezuela, se forem considerados culpados, estes portugueses e luso-descendentes poderão ser condenados a penas de prisão de dois a dez anos.











Em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro disse ter a informação de que entre os detidos estão sete que nasceram em Portugal e três que são lusodescendentes, garantindo ainda que o próprio deverá deslocar-se em breve à Venezuela.





O governante disse ainda que estão a ser feitos contactos “a nível mais político” com a Venezuela, a começar desde já com um encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com o homólogo venezuelano, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa esta semana em Nova Iorque.







c/ Lusa



