Madeira. Pescadores desaparecidos desde quarta-feira já foram localizados

Há três dias que o atuneiro "Sete Mares" estava desaparecido. A última posição conhecida da embarcação era a poucas milhas a sul do Cabo Girão.



As buscas tinham sido reforçadas durante a manhã de sábado com um avião da Força Aérea. Foi através deste meio aéreo que foi possível avistar uma balsa com os pescadores a bordo.