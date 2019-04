Madeira. Queda de autocarro matou 29 pessoas

Mário Aleixo - RTP18 Abr, 2019, 07:02 / atualizado em 18 Abr, 2019, 07:02 | País

O acidente deu-se no caniço de Baixo, concelho de Santa Cruz.



Um dos feridos acabou por morrer no hospital como deu conta o médico Pedro Freitas da direção clínica do Hospital do Funchal.





Uma das vitimas mortais é portuguesa, segundo informação apurada pela Antena 1 Madeira mas que para já ainda não é oficial.Entre as vítimas, não há crianças. A revelação foi da presidente da Administração Regional de Saúde da Madeira, Tomásia Alves.Depois do acidente o governo madeirense decretou luto regional de três dias.O Presidente da República manifestou voto de pesar pelas vítimas e classificou como difícil o momento que se vive na Madeira.Também Augusto Santos Silva manifestou pesar pelo sucedido. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que está a ser dado apoio consular aos familiares das vítimas.O Ministério Público já pediu a abertura de um inquérito para que seja possível perceber o que esteve na origem deste acidente.Também a SAM empresa responsável pelo autocarro mostrou-se disponível para colaborar com as autoridades.