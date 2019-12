Madeira recebe novo ano com temperaturas quase de verão

Foto: Reuters

Estamos no inverno, mas pouco se sente na região autónoma da Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera as temperaturas esta terça-feira podem ultrapassar os 25 graus.

Vítor Prior, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera da Madeira, antecipa uma subida nos termómetros.



Um calor fora de época que contribuiu para a ocorrência de vários incêndios, em zonas de floresta e mato.



Apesar dos riscos o tradicional fogo-de-artifício, no Funchal vai realizar-se.



Nos Açores, cenário oposto e as condições meteorológicas para o fim de ano no arquipélago apresentam-se com muita chuva e ventos fortes, quer nas Flores, quer no Corvo.