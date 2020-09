Madeira regista dois novos casos e totaliza 52 situações ativas

"Hoje há dois novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 190 casos confirmados de covid-19", diz o boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE).

No mesmo documento, esta autoridade refere que os dois novos casos positivos foram detetados na operação de rastreio montada no Aeroporto Internacional da Madeira e são dois passageiros oriundos do Reino Unido.

Além destas situações, existem outras três pessoas cuja situação se encontra "em estudo pelas autoridades de saúde", tendo sido efetuadas as análises laboratoriais e as investigações epidemiológicas estão em curso", menciona.

O IASAUDE realça que "a região mantém 138 casos recuperados de covid-19, pelo que são hoje 52 os casos ativos".

Ainda informa que destes, 40 são casos importados e foram sinalizados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 12 são de transmissão local.

Os casos ativos encontram-se em quarentena, estando 24 pessoas em isolamento numa unidade hoteleira, 27 em alojamento próprio, encontrando-se um doente hospitalizado na unidade polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, aponta.

"À data, 17.230 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 7.838 das quais estão em vigilância ativa", destaca igualmente a autoridade regional de saúde.

O IASAUDE ainda recorda que, até sábado, foram contabilizadas na Madeira 1.650 notificações de casos suspeitos de covid-19, mas "1.460 não se confirmaram".

O boletim epidemiológico também refere que o laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) processou 96.934 amostras para teste de PCR.

No âmbito da operação de rastreio aos viajantes que chegam aos aeroportos da Madeira e Porto Santo, foram efetuadas 56.843 colheitas até às 17:00 de hoje, conclui o mesmo instituto regional.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.875 pessoas dos 65.021 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.