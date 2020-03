Madeira regista mais um caso positivo e eleva para 21 número de infetados

"Neste momento, apenas um doente se encontra internado na unidade dedicada à covid-19 [no Hospital Central do Funchal], por necessidade de cuidados hospitalares diferenciados, mas não de cuidados intensivos", esclareceu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

A responsável indicou que os restantes 20 doentes apresentam sintomas ligeiros, dos quais 16 estão em isolamento no domicílio, porque são residentes na região, e quatro são cidadãos dos Países Baixos e estão no hotel Quinta do Lorde, local definido pelo Governo Regional para o cumprimento da quarentena obrigatória imposta a todas as pessoas que chegam à ilha.

O novo caso de infeção por covid-19 é de um cidadão madeirense, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, que regressou de França no dia 08 de março.

"Dos 21 casos que temos reportados, 17 [com residência na região] são casos com uma ligação epidemiológica a áreas de transmissão", explicou Bruna Gouveia, enumerando Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido, Lisboa e Vale do Tejo, Espanha e agora também França.

As autoridades de saúde da Madeira estudaram até hoje 124 casos suspeitos, dos quais 103 foram negativos.

"Temos um crescente número de pessoas em vigilância ativa, monitorizadas diariamente pelos delegados de saúde de cada concelho, que no dia de hoje totalizam 895 pessoas", disse a vice-presidente do IASAÚDE, sublinhando que 14 são profissionais de saúde.

Encontram-se em vigilância no domicílio 1.578 pessoas e hoje a Linha SRS24 recebeu 89 chamadas, totalizando já 3.962 desde que entrou em funcionamento, em 27 de fevereiro, no âmbito do plano regional de contingência da covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).