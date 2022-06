Madeira registou quatro mortes nas últimas 24 horas

A informação divulgada pelo Serviço Regional de Saúde acrescenta que estão 88 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, menos sete do que na terça-feira.

Dois destes infetados estão na unidade de Cuidados Intensivos desta unidade hospitalar e têm mais de 65 anos, sendo um não vacinado e o outro com vacinação de reforço.

Entre as 88 pessoas hospitalizadas, 59 têm a vacinação completa e 24 não estão vacinados.

A Madeira tem notificado um total de 612 internamentos desde o início da pandemia, em 2019.