Madeira. Representante da República lamenta desaparecimento de político que defendeu autonomia

Lusa19 Ago, 2019, 20:00 | País

A morte de Emanuel Rodrigues foi confirmada pela família ao Governo Regional da Madeira.

"No momento em que recebeu a infausta notícia do falecimento do Dr. Emanuel Rodrigues, vem o representante da República para a Madeira exprimir a sua tristeza pelo desaparecimento desta notável figura da nossa comunidade", pode ler-se na nota de pesar emitida pelo juiz conselheiro Ireneu Barreto.

O representante fala de Emanuel Rodrigues como um "político de convicções e ilustre advogado".

Também salienta que o advogado "se distinguiu sempre pelo pensamento humanista e pela defesa intransigente da autonomia, para cuja construção muito contribuiu nos oito anos em que, sempre com elevação e independência, presidiu aos passos iniciais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira".

Ireneu Barreto apresenta as suas "mais sentidas condolências" à família de Emanuel Rodrigues e dos "muitos amigos que deixou em todos os quadrantes do meio político regional".

Emanuel Rodrigues foi presidente da Assembleia Regional entre 1976 e 1984.

Quando abandonou a atividade parlamentar dedicou-se novamente à advocacia.

Emanuel Rodrigues nasceu no dia de Natal, em 25 de dezembro de 1943 (tinha 76 anos) e morreu hoje, em Lisboa, vítima de doença prolongada.