Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O Representante da República na Madeira vai anunciar a decisão para o impasse político na região no próximo sábado. Antes disso reúne-se amanhã, em Lisboa, com Marcelo Rebelo de Sousa. Na Assembleia Legislativa da Madeira, as opiniões dividem-se sobre a convocação de eleições e o PSD admite o regresse de Miguel Albuquerque.