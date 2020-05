Madeira sem novos casos de infeção e já com 52 doentes curados

"Temos mais um caso recuperado, designadamente um doente residente no concelho de Câmara de Lobos, que se encontrava hospitalizado na unidade de internamento polivalente dedicada à covid-19, no Hospital [Central do Funchal] dr. Nélio Mendonça", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência de imprensa, no Funchal.

Os restantes doentes apresentam sintomas ligeiros, seis dos quais permanecem em isolamento no seu domicílio e 32 em hotéis requisitados pelo Governo Regional.

"Com esta situação temos, então, um total de 52 doentes recuperados, representando 58% do total de doentes, e 38 casos de infeção ativa", esclareceu Bruna Gouveia.

A Região Autónoma da Madeira já assinalou 24 dias sem registo de novas infeções, 11 deles consecutivos.

"Contabilizámos até à data 1.445 casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.355 foram excluídos. Não há, neste momento, casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e, não havendo novos casos positivos a reportar, mantém-se os 90 casos positivos", reforçou Bruna Gouveia.

A responsável indicou que 232 pessoas se encontram em vigilância ativa e 36 em autovigilância, com acompanhamento das autoridades de saúde do respetivo concelho, apontando ainda que a linha de apoio psicológico do IASAÚDE presta assistência a 104 utentes.

Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.