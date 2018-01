Madeira sob aviso amarelo devido à chuva, vento e agitação marítima

Lusa29 Jan, 2018, 07:25 / atualizado em 29 Jan, 2018, 08:18 | País

De acordo com o Instituto, o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de nordeste com rajadas até 75 quilómetros por hora, podendo atingir os 100 quilómetros por hora nas terras altas.

O aviso de vento entrou em vigor às 06:00 de hoje e termina às 15:00 de terça-feira.

O IPMA colocou também a Madeira sob aviso amarelo por causa agitação marítima, prevendo-se ondas de nordeste com 4 a 4,5 metros entre as 18:00 de hoje e as 15:00 de terça-feira.

A Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 15:00 de hoje e as 12:00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo, mas no continente, está o distrito de Faro também devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 02 a 2,5 metros até às 18:00 de terça-feira.

Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Algarve e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até 70 quilómetros por hora, no Algarve e nas terras altas do Centro e Sul.

A previsão aponta ainda para formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida de temperatura, em especial da mínima nas regiões Centro e Sul.

As temperaturas mínimas vão variar entre 01 (em Bragança e na Guarda) e 10 graus (em Faro) e as máximas entre os 12 graus (na Guarda) e os 21 graus (em Faro).

O Instituto prevê para hoje na Madeira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes a partir do meio da tarde nas vertentes norte e terras altas, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha e possibilidade de ocorrência de trovoada.

Está também previsto vento moderado a forte de nordeste, por vezes com rajadas até 75 quilómetros por hora no extremo leste da ilha da Madeira, e soprando forte nas terras altas, por vezes com rajadas até 100 quilómetros por hora e uma pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas no Funchal vão oscilar entre os 12 e os 19 graus.