Madeira soma 14 dias sem novos casos e aumenta número de recuperados

No boletim epidemiológico diário, o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) refere que o arquipélago tem neste momento 26 casos de infeção ativa que estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde, mas sem necessidade de cuidados hospitalares.

Também menciona que esta região autónoma "mantém um total de 1.540 casos suspeitos de covid-19, sendo que 1.450 não se confirmaram".

O IASAUDE aponta que 361 pessoas neste território insular estão a ser acompanhadas em diversos concelhos - 269 em vigilância ativa e 92 em auto vigilância.

No dia 19 de maio, no Hospital do Funchal foram realizados 68 testes a doentes internados ou que passaram por esta unidade de saúde, "todos com resultados negativos", tendo sido processadas neste tipo de pessoas 1.936 análises, indica o mesmo documento.

Foram ainda realizadas 180 colheitas nas estruturas de apoio a idoso e ajudantes domiciliárias, que igualmente deram resultados negativos, tendo sido processadas 3.088 amostras neste contexto, adianta.

Quanto ao Laboratório do Serviço Regional de Saúde da Madeira, já processou, até ao momento, 8.419 amostras, abrangendo um universo de 7.520 utentes.

A Madeira continua a ser a única região do país sem registo de mortes por causa do novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.263 pessoas das 29.660 confirmadas como infetadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.