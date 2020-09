Madeira vai receber 1.400 ME de fundos europeus até 2027 - Paulo Cafôfo

Ao intervir na sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo adiantou que o Governo da República, do PS, já entregou uma primeira proposta do pacote financeiro ao Governo Regional (PSD/CDS-PP), que, no seu entender, deverá envolver na prática entidades governamentais, autárquicas e empresários.

"Terá de haver transparência, pelo que deverá ser criada uma estrutura idónea para este pacote, porque não deve ser distribuído pelos amigos do governo, mas pela população, tornando a região mais resiliente", disse.

O presidente do PS/Madeira reconheceu o trabalho realizado pelo Governo Regional no âmbito da contenção da pandemia da covid-19, mas lembrou que o momento é de apoiar as empresas e os postos de trabalho.

"Salvamos também vidas se salvarmos empresas", realçou, apontando o turismo como um setor importante para o relançamento económico do arquipélago.

Para isso, defendeu ser necessário seguir uma política de manutenção do emprego, de criação de apoios a fundo perdido às empresas, de redução da carga fiscal, de investimento na promoção turística nos mercados tradicionais, de apresentação de uma nova marca para o destino Madeira e de criação de um fundo regional de captação de rotas aéreas, passando a TAP a realizar também voos diretos dos mercados emissores de turismo para a região.

Além disso, acrescentou, é importante apostar na digitalização do setor, na preservação do património e na certificação da região como destino turístico sustentável.

"O que não podemos é inventar, ter um presidente do Governo Regional que não sabe o que quer da vida", afirmou, numa alusão à eventual candidatura do presidente do executivo, Miguel Albuquerque, à Presidência da República.

O parlamento madeirense apreciou hoje projetos de decreto legislativo regional, nomeadamente do PCP ("Acompanhamento extraordinário à aplicação do regime de `lay-off`") e do JPP, sobre uma alteração ao decreto legislativo regional de 2008 que aprovou o Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira.

A votação dos primeiros projetos da segunda sessão desta XII legislatura foi, contudo, remetida para o próximo plenário.

A Assembleia Legislativa aprovou, entre outros, por unanimidade, um voto de pesar do PS devido à morte do jornalista Vicente Jorge Silva e votos de louvor (de PS, JPP, PSD e CDS) pela eleição do "Bailinho da Madeira" como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa.