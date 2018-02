Madeira. Voos cancelados e escolas encerradas devido ao mau tempo

RTP27 Fev, 2018, 12:46 / atualizado em 27 Fev, 2018, 13:35 | País

O mau tempo que está a afetar o arquipélago da Madeira desde segunda-feira motivou a queda de árvores.



No hotel do Santo da Serra, concelho de Santa Cruz, uma árvore de grande porte caiu sobre a unidade turística, provocando danos materiais na estrutura e em quatro viaturas de clientes, informou fonte da unidade hoteleira.



Em termos da operação aeroportuária, a RTP apurou que pelo menos dez voos foram já cancelados.

Vermelho nas zonas montanhosas



O presidente da Proteção Civil Regional, José Dias, referiu à agência Lusa que as ocorrências são essencialmente quedas de árvores e lembrou que a situação de mau tempo terá tendência a acalmar. "O que se projeta é que a seguir à hora do almoço, por volta das 13h00, haja uma diminuição significativa da precipitação", disse.O vento forte na zona do aeroporto chegou a ter uma rajada de 113 quilómetros por hora, registada pela estação que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem no local.O IPMA elevou para vermelho o aviso de vento e chuva para as zonas montanhosas, em vigor até ao final da noite. O resto da ilha está sob aviso laranja devido à chuva até às 15h00 desta terça-feira.Devido à agitação marítima, a Câmara Municipal do Funchal "procedeu ao encerramento temporário do passeio marítimo da praia Formosa, entre a praia Formosa e a ribeira dos Socorridos", com a autarquia a recomendar a toda a população que mantenha, ao longo do dia, "uma distância de segurança para a orla costeira".Também a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais informou hoje "que todos os espaços de utilização pública sob gestão do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, jardins, incluindo o Jardim Botânico", foram encerrados devido às condições meteorológicas.Também os percursos recomendados pelo instituto madeirense estão encerrados desde segunda-feira.A Zona Marítima da Madeira, por seu turno, salientou que o "auge" do mau tempo acontecerá durante o dia e noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, continuando o tempo "adverso" até domingo.A autoridade lançou um alerta para toda a comunidade marítima que se encontre no mar, para que regresse com urgência ao porto de abrigo mais próximo.