Madeleine McCann. Novos desenvolvimentos 13 anos depois

Bruckner recebeu a chamada junto ao apartamento onde Madeleine dormia com os irmãos.



Desligou precisamente quando os pais se preparavam para deixar os filhos sozinhos e partirem para o jantar com os amigos 50 metros abaixo do apartamento. Eram 8h da noite.



Esta pode ter sido a hora dos crimes: rapto, abuso sexual e homicídio.



A criança terá sido trazida para a casa, que nunca foi alvo de qualquer perícia forense na altura em que Madeleine desapareceu.