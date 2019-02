Maduro cada vez mais isolado na Venezuela

Na visão do comentador, a posição europeia firmada nos últimos dias é "coerente" com o não reconhecimento da legitimidade das eleições presidenciais de maio de 2018 e está "em sintonia" com a posição dos aliados mais próximos.



Ricardo Jorge Pinto considera ainda que o Governo português tem feito uma

"boa gestão" ao lidar com a crise na Venezuela, não tendo retirado os diplomatas em Caracas e reforçando a segurança junto da Embaixada e dos consulados.



Esse gesto poderia deixar numa posição frágil todos os portugueses e lusovenezuelanos naquele país, aponta.



No terreno a situação é cada vez mais insustentável para o líder venezuelano, refere Ricardo Jorge Pinto.