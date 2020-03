Mãe de criança de dois anos acusa o Hospital de São João de negligência

O filho está em coma induzido, na sequência de uma infeção por Gripe A. A mãe considera que uma das médicas que atendeu a criança agiu de forma negligente, por ter deixado o menor sem ventilação durante alguns minutos, o que, segundo diz, agravou o estado de saúde da criança. O hospital nega as acusações.